Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Großübung der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann in Haan

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Haan (ots)

Am Sonntag, den 28. Juni 2026, findet in Haan die diesjährige Kreisalarmübung der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann statt. An dieser groß angelegten Übung nehmen die Nachwuchskräfte aus allen zehn kreisangehörigen Städten teil.

Der Übungstag beginnt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 09:00 Uhr. Sammelpunkt für die eintreffenden Einheiten ist die Düsselberger Straße im Ortsteil Gruiten. Gegen 10:00 Uhr rücken die Jugendfeuerwehren von dort aus sukzessive zum eigentlichen Übungsobjekt aus. Das anspruchsvolle Szenario wird in diesem Jahr auf dem Gelände der Firma Aperam (Aperam Allee 1) durchgeführt.

Hinweis für die Bevölkerung: Verkehrsbehinderungen und Blaulicht

Aufgrund der hohen Anzahl an beteiligten Einsatzfahrzeugen kann es insbesondere im Bereich der Ostspange, der Niederbergischen Allee sowie der Aperam Allee zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. Zudem wird es im genannten Stadtteil vermehrt zu Fahrten von Feuerwehrfahrzeugen kommen, die im Rahmen des Übungsszenarios teilweise auch mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind. Die Feuerwehr weist ausdrücklich darauf hin, dass dies Teil der geplanten Übung ist und für die Bevölkerung kein Grund zur Sorge besteht. Im Anschluss an den praktischen Teil werden sich die beteiligten Fahrzeuge und Einsatzkräfte rund um die Feuer- und Rettungswache Haan versammeln, um die Übung nachzubesprechen. Die Jugendfeuerwehr bedankt sich bereits im Vorfeld bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

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