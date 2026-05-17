Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Haan

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Haan (ots)

Am Samstag, 30. Mai, findet auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße 25 der Tag der offenen Tür der Haaner Feuerwehr statt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm aus Informationen und Unterhaltung.

Um 12 Uhr geht es auf dem Hof der Wache und in den Fahrzeughallen los. Es werden die Fahrzeuge der Feuerwehr geöffnet und fachkundig erläutert. Es gibt zahlreiche Informationen rund um Prävention und Ausstattung. Bei Übungen werden verschiedene Einsatzszenarien dargestellt. Es besteht die Möglichkeit, an einem Feuerlöschtraining teilzunehmen. Aufgrund vermehrter Nachfrage wird es auch wieder Führungen durch die Feuer- und Rettungswache geben.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird die offizielle Übergabe eines neuen Drehleiter-Fahrzeugs durch Bürgermeister Vincent Endereß stehen, welche einen bislang eingesetzten Teleskopmast ersetzen wird.

Die Besucher können darüber hinaus erleben, wie die Explosion von Frittierfett durch die Verwendung des falschen Löschmittels eine komplette Kücheneinrichtung zerstören kann. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen, kühle Getränke, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und Leckeres vom Grill.

Kinder finden beim Tag der offenen Tür ebenfalls viele Angebote. Unter anderem gibt es für sie Aktionen des Rettungsdienstes. Zudem ist eine große Hüpfburg aufgebaut.

Die Veranstaltung endet um 18 Uhr.

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