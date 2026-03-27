Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Traktor beschädigt Hauswand - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Cölbe-Schönstadt: Traktor beschädigt Hauswand

Am Dienstagnachmittag (24. März) zwischen 15.50 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Traktor mit Anhänger in der "Alte Poststraße" 14 die Hauswand eines Wohnhauses. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Gespann die Straße "Am Bürgerhaus" und streifte im Einmündungsbereich zur "Alte Poststraße" beim Vorbeifahren die Hauswand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Ihren Angaben zufolge soll es sich um einen grünen Traktor des Herstellers Fendt handeln. Ob der Fahrer die Kollision bemerkte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei in Marburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeuggespann geben können, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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