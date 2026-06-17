Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brand in Gewerbebetrieb am Rudolf-Harbig-Weg - schnelle Brandbekämpfung verhindert Ausbreitung

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Die Feuerwehr Haan wurde am heutigen Morgen um 07:24 Uhr zu einem Gewerbebetrieb am Rudolf-Harbig-Weg alarmiert. Mitarbeiter des Unternehmens hatten eine Geruchsbelästigung im Gebäudeinneren sowie eine Rauchentwicklung an der Gebäudefassade festgestellt und daraufhin den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Es war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude feststellbar. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden umgehend umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Parallel zu einem Außenangriff über ein Hubrettungsfahrzeug gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Um auf eine mögliche Ausbreitung des Brandes vorbereitet zu sein, wurde vorsorglich ein weiteres Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr Erkrath zur Einsatzstelle alarmiert. Dieses musste im weiteren Einsatzverlauf jedoch nicht mehr eingesetzt werden.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Haan, alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr, die Drohnengruppe sowie die Informations- und Kommunikationseinheit.

Der Einsatz konnte gegen 09:30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Haan und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Kreispolizeibehörde Mettmann geführt.

Die Feuerwehr Haan bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell