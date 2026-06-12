Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hundehalter gesucht

Lingen (ots)

Bereits am 29.05.2026 gegen 12:20 Uhr kam es An der Wilhelmshöhe auf der Brücke über dem Mühlenbach zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Ein 56-jähriger Mann befand sich auf der Brücke, als ihm zwei freilaufende Hunde ohne Begleitung entgegenkamen. Der kleinere der beiden Hunde biss dem Mann unvermittelt in das Bein, wodurch er sich verletzte.

Die Hunde werden wie folgt beschrieben:

Hund 1: - klein, ca. 40 cm groß - weißes gekräuseltes Fell

Hund 2:

- groß, etwas über Kniehöhe - braun-weißes krauses Fell - eher ruhig

Wer konnte den Vorfall beobachten? Wer kann Hinweise zu den Besitzern der Hunde geben? Hinweise bitte an die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0.

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