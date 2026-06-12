Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Brand an Sortieranlage auf Betriebsgelände
Papenburg (ots)
Auf einem Betriebsgelände an der Straße "Am Nordhafen" kam es gestern gegen 15:45 Uhr zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer während Arbeiten an einer Sortieranlage aus bislang ungeklärter Ursache aus. Eine installierte Wärmebildkamera erkannte die Brandentwicklung frühzeitig, woraufhin die automatische Löschanlage unmittelbar auslöste und das Feuer selbstständig löschte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Anlage ist derzeit noch nicht bekannt.
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