Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Am Sonntag, den 31.05.2026, versuchten bislang unbekannte Täter gegen 01:45 Uhr in eine Firma an der Straße "Feldkoppel" in Niederlangen einzubrechen. Zunächst verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Firmengelände. Anschließend versuchten sie durch das Einschlagen von Fensterscheiben in das Gebäude zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es jedoch beim Versuch und es wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lathen unter der Telefonnummer 05933 924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell