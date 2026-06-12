Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Börger (ots)

Gestern kam es gegen 09:30 Uhr auf der Waldstraße in Börger zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Waldstraße in Richtung Surwold unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem VW die Waldstraße in derselben Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 30 beabsichtigte der E-Scooter-Fahrer, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw der 73-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

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