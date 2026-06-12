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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026, kam es gegen 05:40 Uhr auf der Werlter Straße bei Sögel zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein 54-jähriger Autofahrer war in Richtung Werlte unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer überholte vermutlich zu diesem Zeitpunkt eine Fahrzeugkolonne und befand sich deshalb auf der Gegenfahrbahn. Nur durch eine Notbremsung konnte der 54-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grünen Pritschenwagen mit Emsland-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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