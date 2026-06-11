Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fürstenau/Langen - Weiblicher Leichnam identifiziert

Fürstenau/Langen (ots)

Bei dem in der letzten Woche in Fürstenau aufgefundenem weiblichen Leichnam handelt es sich um die Vermisste 62-jährige Lioba Knue aus Langen. Die Gewissheit hat nun eine Obduktion ergeben. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, veröffentlichte Bilder im Zusammenhang mit der Fahndung zu löschen und nicht weiterzuverbreiten. Vielen Dank für die Unterstützung.

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