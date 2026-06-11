Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Fürstenau/Langen - Weiblicher Leichnam identifiziert
Fürstenau/Langen (ots)
Bei dem in der letzten Woche in Fürstenau aufgefundenem weiblichen Leichnam handelt es sich um die Vermisste 62-jährige Lioba Knue aus Langen. Die Gewissheit hat nun eine Obduktion ergeben. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.
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