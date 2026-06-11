Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Lingen (ots)

Im Zeitraum vom 15.05.2026 bis zum 18.05.2026 kam es im Stadtgebiet Lingen an der Kardinal-von-Galen-Straße, in Sichtweite zum Gymnasium Georgianum, zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hier haben bislang unbekannte Täter an einer Bushaltestelle den Fahrgastunterstand sowie das auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Haltestellenschild mittels schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Am Unterstand wurden die Schriftzüge "Merz leck Eier" sowie "Fuck CDU" und auf dem Schild die Buchstabenfolge "HH" angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-0 in Verbindung zu setzten / eot

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