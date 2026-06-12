Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallverursacher hinterlässt unleserlichen Zettel

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026, wurde zwischen 15:15 Uhr und 18:30 Uhr ein grauer Mercedes-Benz A 170 beschädigt, der an der Tannenstraße am Straßenrand geparkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und verursachte somit einen Sachschaden. Zwar hinterließ die verantwortliche Person einen Zettel mit Kontaktdaten am Pkw, dieser war aufgrund des Regens jedoch nicht mehr lesbar. Der Verursacher oder die Verursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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