Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubstraftaten

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Lingen (ots)

Im April kam es zu zwei Raubstraftaten in einem Kiosk an der Schillerstraße. Der vermeintlich selbe Täter betrat sowohl am 04.04., als auch am 29.04. mit einem Messer bewaffnet den Kiosk und forderte die Herausgabe von Bargeld (wir berichteten).

Die Polizei fahndet nun mit Videoaufzeichnungen der Tatausführung nach dem unbekannten Täter. Unter folgendem Link können die Videos eingesehen werden: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/personen/unbekannte_straftaeter/lingen-offentlichkeitsfahndung-nach-raubstraftaten-118685.html

Wer kann Hinweise zu der unbekannten Person geben? Hinweise bitte an die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0.

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