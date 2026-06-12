Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubstraftaten
Lingen (ots)
Im April kam es zu zwei Raubstraftaten in einem Kiosk an der Schillerstraße. Der vermeintlich selbe Täter betrat sowohl am 04.04., als auch am 29.04. mit einem Messer bewaffnet den Kiosk und forderte die Herausgabe von Bargeld (wir berichteten).
Die Polizei fahndet nun mit Videoaufzeichnungen der Tatausführung nach dem unbekannten Täter. Unter folgendem Link können die Videos eingesehen werden: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/personen/unbekannte_straftaeter/lingen-offentlichkeitsfahndung-nach-raubstraftaten-118685.html
Wer kann Hinweise zu der unbekannten Person geben? Hinweise bitte an die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell