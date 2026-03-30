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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Gartenlaube

Hamm-Herringen (ots)

Eine Gartenlaube in einer Gartenanlage an der Mittelstraße geriet am Samstag, 28. März, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Gegen 16 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr und die Polizei. Die bereits in Flammen stehende Gartenhütte wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht. Weitere angrenzende Gartenhäuser wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Es kam keine Person zu Schaden.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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