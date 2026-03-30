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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Remote-Job gesucht - Geld verloren

Hamm (ots)

Nicht nur ältere Menschen geraten ins Visier von Online-Betrügern - auch junge Erwachsene sind zunehmend betroffen. So erging es einer 24-jährigen Frau aus Hamm in der vergangenen Woche.

Die Geschädigte war am Dienstag, 24. März, über eine Werbeanzeige auf Instagram auf ein vermeintliches Angebot für einen Remote-Job aufmerksam geworden. Nachdem sie auf die Anzeige geklickt hatte, nahmen die Täter zunächst über WhatsApp und anschließend über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu ihr auf.

Unter dem Vorwand eines lukrativen Geschäftsmodells wurde die junge Frau in den kommenden zwei Tagen dazu gebracht, Geld zu investieren. Die Betrüger täuschten vor, die eingezahlten Beträge gewinnbringend zu vermehren. Schritt für Schritt wurde die Geschädigte unter direkter Anleitung dazu gebracht, weitere Zahlungen zu leisten.

Als die versprochenen Rückzahlungen ausblieben und stattdessen immer neue Einzahlungen gefordert wurden, erhärtete sich bei ihr der Betrugsverdacht. Insgesamt verlor die 24-Jährige einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Hamm warnt eindringlich: Online-Betrug ist längst kein reines Seniorenproblem mehr. Menschen aller Altersgruppen können betroffen sein - wenn auch auf unterschiedliche Weise. Wer glaubt, selbst nicht Opfer werden zu können, unterschätzt häufig die Professionalität der Täter.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Angeboten aus dem
     Internet.
   - Lassen Sie sich nicht von professionell gestalteten 
     Werbeanzeigen oder Nachrichten täuschen.
   - Hohe Renditeversprechen sind ein deutliches Warnsignal.
   - Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen.
   - Prüfen Sie Anbieter sorgfältig, etwa über die 
     Unternehmensdatenbank der BaFin.
   - Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck 
     setzen.
   - Ziehen Sie im Zweifel Verbraucherzentralen oder spezialisierte 
     Rechtsanwälte hinzu , um Angebote überprüfen zu lassen.
   - Bleiben Sie skeptisch bei unrealistischen Gewinnversprechen.

Die Polizei appelliert: Informieren Sie sich und sprechen Sie auch im persönlichen Umfeld über Betrugsmaschen - Aufklärung ist der beste Schutz. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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