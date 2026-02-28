Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Sporthalle in Vollbrand, PM 1

Laudenbach (ots)

Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz in Laudenbach in der Dr.Werner-Freyberg-Straße. Dort hat sich aus bisher unbekannten Gründen ein Brand an der dortigen Sporthalle entwickelt. Über verletzte Personen gibt es noch keine Meldungen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Zeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell