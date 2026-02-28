PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Sporthalle in Vollbrand, PM 1

Laudenbach (ots)

Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz in Laudenbach in der Dr.Werner-Freyberg-Straße. Dort hat sich aus bisher unbekannten Gründen ein Brand an der dortigen Sporthalle entwickelt. Über verletzte Personen gibt es noch keine Meldungen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Zeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

