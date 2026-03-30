Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Hamm-Mitte (ots)

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Samstag, 28. März, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gustav-Heinemann-Straße/Westring leicht.

Gegen 10.40 Uhr überquerte der Mann aus Hamm mit seinem E-Scooter bei Grünlicht der Fußgängerampel den Westring in südwestliche Richtung. Zeitgleich befuhr ein 88-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Honda die Gustav-Heinemann-Straße in nordöstliche Richtung. Als er nach rechts in den Westring einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer.

Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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