Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verfolgung führt zu Diebesgut aus mehreren Straftaten - Fahrrad-Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Spelle (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl am 08.06.2026 in einer Firma an der Dorfstraße in Spelle konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen. Nun wird der Eigentümer eines entwendeten Fahrrades der Marke "Kreidler" gesucht.

Gegen 13:15 Uhr betrat der Täter unbefugt die Geschäftsräume und entwendete Bargeld. Als er das Gebäude verlassen wollte, wurde er von der Frau des Geschäftsführers überrascht. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige mit einem zuvor entwendeten Fahrrad die Flucht. Während die Polizei alarmiert wurde, nahm der Geschäftsführer mit seinem Pkw die Verfolgung auf. Wenig später hielt der Tatverdächtige an einer Tankstelle an und bat den Fahrer eines Lieferwagens um Mitnahme. Dieser stimmte zu und fuhr gemeinsam mit dem Tatverdächtigen über die Rheiner Straße auf die B70 in Richtung Rheine.

Der alarmierte Streifenwagen konnte den Lieferwagen schließlich einholen. Nachdem der Fahrer selbstständig angehalten hatte, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Fahrzeug und rannte durch einen Straßengraben auf eine Grünfläche. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und entdeckten den Mann schließlich in einem Rhododendronbusch. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände, darunter ein Rucksack und ein Stoffbeutel, fanden die Beamten unter anderem Spirituosen, Kosmetikartikel, Kleidung und Elektrogeräte. Die Gegenstände konnten bereits anderen Diebstählen zugeordnet werden.

Zudem wurde das zuvor entwendete Fahrrad der Marke "Kreidler" sichergestellt. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell