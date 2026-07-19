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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Car-Wash-Center - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 18.07.2026, um 01:30 Uhr, kam es in Emmendingen, Am Elzdamm, zu einem Einbruch in das dort ansässige Car-Wash-Center.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Ob aus den Räumlichkeiten tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt und auch Gegenstand der Ermittlungen. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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