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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw gestohlen - Taschendiebe - Händetrockner gestohlen

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag zwischen 2 und 2.10 Uhr wurde an der Giesestraße ein Lkw gestohlen: Der Mercedes Actros parkte in Höhe Hausnummer 23. Die Täter koppelten den Anhänger ab und fuhren mit der Zugmaschine davon. Weil es Aufnahmen einer Überwachungskamera gibt, ist die Tatzeit bekannt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Donnerstag haben Taschendiebe wieder zugegriffen in Iserlohn: Zwischen 12 und 12.15 Uhr kaufte eine 61-jährige Iserlohnerin in einem Discounter an der Sümmerner Straße ein. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Darin befanden sich eine höhere Bargeldsumme, diverse Ausweise und eine Bankkarte. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung und schrieb die Ausweise zur Fahndung aus. Zwischen 17.30 und 17.50 Uhr erwischte es am Theodor-Heuss-Ring eine 88-jährige Iserlohnerin: Sie probierte in der Kabine eines Kleidungsgeschäftes verschiedene Kleidungsstücke an. Sie verließ die Kabine mehrmals, ließ dabei aber ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in der Umkleide. Als sie um 17.50 Uhr die ausgesuchte Ware bezahlen wollte, war das Portemonnaie weg. Auch in diesem Fall leitete die Polizei eine KUNO-Sperrung der mit abhanden gekommenen Bankkarte ein. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Täter lauern vor allem auf ältere Menschen. Wertsachen sollten deshalb am besten dicht am Körper verwahrt werden.

Unbekannte haben am Donnerstagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr den Innenraum einer öffentlichen Toilette im Volksgarten beschädigt und drei Händetrockner gestohlen. Eine Reinigungskraft bemerkte die Tat und rief die Polizei. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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