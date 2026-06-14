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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ponystreife

LPI-NDH: Ponystreife
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Sondershausen (ots)

Noch ist der Anblick etwas ungewohnt, aber ab heute geht die Sondershäuser Polizei neue Wege. "Aufgetankt" mit Heu und Wasser begleitet uns jetzt unser Dienstpony und wächst täglich mit seinen Aufgaben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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