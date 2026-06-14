LPI-NDH: Ponystreife

Oldisleben (ots) - Ein 82-jähriger VW-Fahrer verursachte am Freitag gegen 13:30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der B85 zwischen Oldisleben und Seehausen. Vor einer Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Transporters an und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch die Kollision wurde der VW gegen den Transporter geschleudert und anschließend auf ein Feld. Durch die umherfliegenden ...

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