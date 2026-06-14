Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ponystreife
Sondershausen (ots)
Noch ist der Anblick etwas ungewohnt, aber ab heute geht die Sondershäuser Polizei neue Wege. "Aufgetankt" mit Heu und Wasser begleitet uns jetzt unser Dienstpony und wächst täglich mit seinen Aufgaben.
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
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