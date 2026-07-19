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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 18.07.2026, um 15:00 Uhr, kam es in Herbolzheim, Friedrichstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Pkw von einem anderen Pkw beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und ging mitsamt Fahrzeug flüchtig, wurde jedoch von Zeugen beobachtet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der fragliche Pkw (VW, Polo, blau) durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen mitsamt dem verantwortlichen Fahrzeugführer festgestellt werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten beim 22 Jahre alten Fahrzeuglenker gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Der im Straßenverkehr geführte Pkw war nicht zugelassen, eine erforderliche Haftpflichtversicherung gab es nicht, die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichenschilder wurden zuvor durch einen Diebstahl erlangt, der Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zu guter Letzt konnte noch vorausgegangener Konsum von berauschenden Mitteln festgestellt werden.

Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer des Pkw seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zu Fuß fortsetzen.

Der junge Mann wird sich nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren verantworten müssen.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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