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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Herzlich willkommen bei der Polizei Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Herzlich willkommen bei der Polizei Viersen
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Kreis Viersen (ots)

Seit Mittwoch, 8. Juli, gibt es 35 neue Gesichter in der Kreispolizeibehörde Viersen. Die 23 Männer und 12 Frauen haben ihre Ausbildung bei der Polizei im vergangenen Herbst begonnen. 29 Wochen lang stand nun die Theorie im Mittelpunkt, gepaart mit praktischen Übungen im geschützten Raum. Jetzt geht es auf die Straße. "Das ist sozusagen das Ende des Schonraums", sagt der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Sebastian Wessel. "Und es bedeutet eine hohe Verantwortung für die Bevölkerung. Trauen Sie sich, diese Verantwortung wahrzunehmen." Natürlich stehen den Anwärterinnen und Anwärtern erfahrene Kolleginnen und Kollegen zur Seite, mit denen sie gemeinsam im Alltag unterwegs sein werden und von deren Wissen sie profitieren können. Für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen bedeutet das, dass in den nächsten Wochen vermehrt Streifenwagen mit drei Besatzungsmitgliedern unterwegs sein werden, um sich um ihre Anliegen zu kümmern. /hei (550)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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