Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 19.07.2026, um 00:10 Uhr, kam es in Emmendingen OT Mundingen, Dorfstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, liefen die 3 Tatverdächtigen (1 x Weiblich; 2 x Männlich) zunächst auf der Dorfstraße in Richtung Bundesstraße. Hier traf man dann auf eine Gruppe von 4 Personen, welche an der Dorfstraße auf ihre Mitfahrgelegenheit warteten. Die 3 Tatverdächtigen versuchten zunächst mit einer verbalen Provokation die andere Gruppierung aus der Reserve zu locken, was aber nicht gelang.

Im weiteren Verlauf wurde seitens der Tatverdächtigen völlig grundlos ein Pfefferspray gegen die andere Gruppierung eingesetzt, welche hierdurch allesamt verletzt wurden.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der Straße "Am Elzdamm".

Beschreibung des Tatverdächtigen mit Pfefferspray: Männlich; 160 cm groß; Schwarze lockige Haare; Dunkel gekleidet

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet deshalb mögliche Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung zu setzen.

OW/RE

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