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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Blitzeinschlag verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Aufgrund eines am Samstagmittag, 18.07.2026, kurz vor 15:00 Uhr vorherrschenden Gewitters im Freiburger Stadtgebiet schlug ein Blitz in einen Baum in der Burgunder Straße im Stadtteil Herdern ein.

Durch den Blitzeinschlag wurde der Baum gespalten. Herabstürzende Teile des Baumes waren daraufhin auf eine dort befindliche Kinderbetreuungseinrichtung gestürzt und hatten das Gebäude erheblich beschädigt. Neben dem Dach wurden auch mehrere Fensterscheiben in Mitleidenschaft gezogen. Die Einrichtung war zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen, sodass niemand verletzt wurde.

Um eine Gefahr wegen herabfallenden Teilen zu verhindern, musste die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr lose Dachziegel entfernen. Noch während der Maßnahmen vor Ort wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung ein Handwerksbetrieb mit den Reparaturarbeiten beauftragt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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