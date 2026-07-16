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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Durchsuchungen wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Montag, 06.07.2026, vollstreckten Polizeibeamte einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg gestellten richterlichen Durchsuchungsbeschluss in einem Mehrparteienhaus in der Ebertstraße in Wilhelmshaven. Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Im Verlaufe der Maßnahmen verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Mann. Im Zuge der Durchsuchungen wurden unter anderem größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel, eine Schreckschusswaffe, ein Springmesser, Bargeld sowie mutmaßlich gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten ein installiertes Kamerasystem fest, mit dem der Eingangsbereich des Gebäudes überwacht worden sein soll.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie weiterer Delikte eingeleitet.

Die Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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