Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter mit überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert - Polizei leitet Strafverfahren gegen Jugendlichen in Varel ein

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:10 Uhr in der Schloßstraße einen E-Scooter. Der 16-jährige Fahrer aus Jever war mit einer Geschwindigkeit unterwegs, welche die zulässige Höchstgrenze von 20 km/h deutlich überschritt. Durch die gesteigerte Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug fahrerlaubnispflichtig, zudem erlosch der erforderliche Versicherungsschutz. Die Beamten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Manipulationen zur Steigerung der Höchstgeschwindigkeit, da diese neben rechtlichen Konsequenzen auch ein erhebliches Verletzungsrisiko bei Stürzen oder Unfällen bergen.

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