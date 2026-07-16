Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Quadfahrer leicht verletzt
Varel (ots)
Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Zetel mit seinem Quad die Westersteder Straße in Richtung Neuenburg. Beim Abbiegen in die Tarbarger Landstraße geriet er ins Rutschen und stieß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns zusammen.
Der 60-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell