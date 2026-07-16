Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Quadfahrer leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Zetel mit seinem Quad die Westersteder Straße in Richtung Neuenburg. Beim Abbiegen in die Tarbarger Landstraße geriet er ins Rutschen und stieß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns zusammen.

Der 60-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

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