Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung am Bahnhof Sande - Mann in Gewahrsam genommen

Sande (ots)

Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 22:15 Uhr am Bahnhof in Sande zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einer Mitarbeiterin eines Bahnunternehmens.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Bahnmitarbeiterin die Fahrkarte eines Mannes kontrollieren. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau am Oberarm und Hals angefasst wurde. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes wurde dem Mann aufgrund seines Verhaltens ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Da er diesem nicht nachkam, führten die Polizeibeamten ihn dem Gewahrsam des Polizeikommissariats Jever zu.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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