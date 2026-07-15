Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dirschauer Straße in Wilhelmshaven einen 50-jährigen Pkw-Fahrer.

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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