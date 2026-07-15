Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrskontrolle: Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstagabend, 14.07.2026, beabsichtigten Polizeibeamte gegen 20:30 Uhr, einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Marktstraße in Wilhelmshaven anzuhalten und zu kontrollieren.
Nach dem Anhalten des Fahrzeugs entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst zu Fuß von der Kontrollstelle. Trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, setzte er seine Flucht fort. Die Polizeibeamten nahmen die fußläufige Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Zeit stellen.
Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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