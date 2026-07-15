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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle: Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 14.07.2026, beabsichtigten Polizeibeamte gegen 20:30 Uhr, einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Marktstraße in Wilhelmshaven anzuhalten und zu kontrollieren.

Nach dem Anhalten des Fahrzeugs entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst zu Fuß von der Kontrollstelle. Trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, setzte er seine Flucht fort. Die Polizeibeamten nahmen die fußläufige Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Zeit stellen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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