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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 30-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am 21. Juni 2026 nahm die Bundespolizei einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der 35-Jährige war mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Kehl gereist. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüften die Beamten den Mann und stellten fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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