Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Räder entwendet und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Michelfeld: Diebstahl von Rädern

Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch verschaffte sich ein Dieb Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Straße Im Buchhorn. Dort montierte er an vier Fahrzeugen die Räder ab und entwendete diese. Der Dieb erbeutete dadurch Räder, deren Wert im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfall Fahrrad vs. Pkw

Am Mittwoch gegen 06:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg der Gartenstraße in Fahrtrichtung Spitalstraße. Ein 22-jähriger Ford-Fahrer wollte zeitgleich aus einer Einfahrt herausfahren, übersah hierbei die Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 24-Jährige wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,00 Euro geschätzt.

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