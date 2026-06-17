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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Trunkenheisfahrt

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl

Am Dienstag gegen 01 Uhr saß ein 32-Jähriger auf einer Parkbank in der Goethestraße, als ein unbekannter Täter mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Der Unbekannte hielt daraufhin an und entwendete dem 32-Jährigen dessen Mobiltelefon. Der Wert des Telefons liegt bei ca. 815,00 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch gegen 02:15 Uhr wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gaildorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Alkoholwert von über 1,5 Promille unterwegs gewesen war. Daraufhin wurde die Blutabnahme im Krankenhaus durchgeführt. Dort bedrohte und beleidigte der 21-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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