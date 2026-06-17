POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Trunkenheisfahrt
Aalen (ots)
Crailsheim: Diebstahl
Am Dienstag gegen 01 Uhr saß ein 32-Jähriger auf einer Parkbank in der Goethestraße, als ein unbekannter Täter mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Der Unbekannte hielt daraufhin an und entwendete dem 32-Jährigen dessen Mobiltelefon. Der Wert des Telefons liegt bei ca. 815,00 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.
Crailsheim: Trunkenheitsfahrt
Am Mittwoch gegen 02:15 Uhr wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gaildorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Alkoholwert von über 1,5 Promille unterwegs gewesen war. Daraufhin wurde die Blutabnahme im Krankenhaus durchgeführt. Dort bedrohte und beleidigte der 21-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten.
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