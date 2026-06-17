Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Am Dienstag wurde gegen 18:30 Uhr in der Silvesterstraße ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Zeugen, die im Bereich der Silvesterstraße zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden auch Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Silvesterstraße gebeten, vorhandene private Videoüberwachungsanlagen zu sichten und mögliche Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363/919040 entgegen.

Ellwangen: Heckenbrand

In der Virngrundstraße kam es am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, zu einem Heckenbrand auf einem Privatgrundstück. Ein Anwohner hatte in seinem Garten Unkraut mit einem Bunsenbrenner entfernt. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Der Versuch die Hecke selber zu löschen scheiterte. Der Brand konnte erst durch die Feuerwehr Ellwangen gelöscht werden. Durch den Löschversuch zog sich der 85-jährige Anwohner schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Mutlangen: Brennender Holzstapel

Im Bereich Wildeck, auf einer Wiese in Richtung B298, wurde am Mittwochmorgen um kurz vor 4:30 Uhr ein brennender Holzstapel festgestellt. Durch das Feuer fing zudem ein Stück der Wiese zu brennen an. Die Feuerwehr Mitlangen kam mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personennimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Waldstetten: Kind von PKW erfasst

Am Dienstag um 15:15 Uhr befuhr eine 52-jährige Audi-Lenkerin die Bettringer Straße. Dabei übersah sie einen 9-jährigen Fußgänger, welcher von links nach rechts die Straße überqueren wollte und erfasste ihn mit ihrem PKW. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell