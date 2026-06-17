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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Unfälle und Kennzeichendiebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf-Weiler: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der in der Gewandäckerstraße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine Zustellfahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf-Schornbach: Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter haben im Verlauf des Dienstags, zwischen 05 Uhr und 15 Uhr beide Kennzeichen von einem in der Schmiedgasse geparkten Opel gestohlen. Die entwendeten Kennzeichen lauten WN-CP 5577. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Unfall beim Überholen

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr in der Gottlob-Bauknecht-Straße. Eine 87-jährige VW-Fahrerin übersah eine vor ihr befindliche und zum Abbiegen ansetzende Mähmaschine der Marke Iseki. Als die VW-Fahrerin überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß auf Höhe der Robert-Bosch-Straße. Verletzt wurde niemand.

Weinstadt: Körperverletzung zum Nachteil eines Radfahrers

Am Dienstag, den 16.06.2026 befuhr der 24 Jahre alte Geschädigte mit seinem Fahrrad gegen 23:00 Uhr den Radweg von Großheppach kommend in Richtung Beutelsbach. Dabei begegnete er drei Fußgängern, welche ihn anhielten. Einer der Männer zog den Geschädigten von seinem Rad und schlug ihn mehrfach. Dem Radfahrer gelang es sich zu befreien, einen Pkw anzuhalten und um Hilfe zu bitten. Darauf flüchteten die drei unbekannten Männer. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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