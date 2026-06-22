Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke in Kehl - 12-tägige Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am 20. Juni 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Europabrücke von der Bundespolizei überprüft. Der 33-Jährige war mit dem Fernreisebus von Frankreich nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorlag. Zudem wurde festgestellt, dass er eine geringe Menge Cannabis bei sich führte. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlte, entging er einer 12-tägigen Haftstrafe. Jedoch erwartet ihn eine Anzeige wegen Einfuhr von Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

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