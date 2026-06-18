Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter muss für 135 Tage in Haft

Kehl (ots)

Am Mittwochmorgen (17.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Die Überprüfung eines 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen ergab gleich mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung deutscher Behörden sowie zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung. Der Mann hatte aus einer Verurteilung wegen räuberischer Erpressung noch 53 Tage und aus einer Verurteilung wegen falscher uneidlicher Aussage noch 82 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Er wurde festgenommen und verbringt nun die nächsten 135 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

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