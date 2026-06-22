Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Totalgefälschter Führerschein sichergestellt

Rheinmünster (ots)

Am 19. Juni 2026 wurde eine rumänische Staatsangehörige am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kontrolliert. Die 25-Jährige war mit einem Flug von Timișoara nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung ihrer mitgeführten Dokumente stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass die Frau einen totalgefälschten rumänischen Führerschein mit sich führte. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt, gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde ihr die Weiterreise gestattet.

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