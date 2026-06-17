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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 36-Jähriger nach Veränderung von amtlichen Ausweisen zurückgewiesen

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagabend (16.06.26) wies sich ein 36-Jähriger bei der Einreisekontrolle des Fluges aus Tirana mit seinem kosovarischen Reisepass aus. Die Beamten der Bundespolizei stellten fest, dass mehrere Seiten des Passes entfernt worden waren, augenscheinlich um Voraufenthaltszeiten zu verschleiern. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise sowie des Veränderns von amtlichen Ausweisen. Dem kosovarischen Staatsangehörigen wurde die Einreise verweigert und er wurde am 17.06.26 nach Tirana zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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