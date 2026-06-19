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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 49-Jährige muss in Haft

Sinzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am S-Bahnhof Sinzheim eine 49-Jährige. Die türkische Staatsangehörige konnte lediglich mündliche Angaben zu ihren Personalien machen. Die Überprüfung der Daten ergab mehrere Ausschreibungen. So war sie unter anderem gleich von drei verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zur Aufenthaltsermittlung sowie einmal zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistung ausgeschrieben. Die Frau wurde festgenommen, der Abgleich ihrer Fingerabdruck bestätigte nochmals die Ausschreibungen. Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo sie nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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