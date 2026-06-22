Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + E-Zigaretten aus Verkaufsautomaten gestohlen + Scheibe beschädigt +

Giessen (ots)

Hüttenberg: E-Zigaretten aus Verkaufsautomaten gestohlen

Neben dem Eingang der Sporthalle in der Hauptstraße schlugen mehrere Unbekannte am Sonntag (21.06.2026) gegen 03:50 Uhr die Glasscheibe eines Verkaufsautomaten ein. Anschließend entnahmen sie E-Zigaretten und Kautabak im Wert von circa 300 EUR. Die Wetzlarer Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Scheibe beschädigt

In der Nacht zu Samstag (20.06.2026) versuchte ein Unbekannter gegen 01:25 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Discounters in der Langgasse zu zerstören. Dem Täter gelang es nicht in das Geschäft einzudringen. Ohne Beute verließ er die Örtlichkeit wieder. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06441 9180 mit der Kripo in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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