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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Nächtlicher Angriff in der Oberstadt - Aktualisierung der Meldung vom 16.06.2026 - 16:15

Giessen (ots)

Dies ist eine Aktualisierung zur Pressemeldung vom 16.06.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6295733):

Am 13.06.2026 zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr geriet ein 25-jähriger Mann mit drei bisher unbekannten Männern in einen Streit. Weiterführende Ermittlungen haben ergeben, dass der Tatort der Gerhard-Jahn-Platz im Bereich des Cineplex war, und nicht, wie zuvor vermutet, die Reitgasse.

Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass die drei Männer direkt zuvor Teil einer fünfköpfigen Gruppe gewesen sind, die im Bereich des Kinos zeitweise Fußball spielten.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise: Wer hat den Streit und den Angriff gesehen oder eine Auseinandersetzung gehört? Wer kann Angaben zum Tathergang machen?

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Marburg ermitteln aktuell wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg (06421-406-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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