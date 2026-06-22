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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbrecher in U-Haft + Einbruch in Schule

Giessen (ots)

Fernwald: Einbrecher in U-Haft

In Annerod erbeutete ein Einbrecher aus einem Einfamilienhaus diverse Wertgegenstände, darunter auch ein Handy. Der Kriminelle zerstörte am Samstag (20.6.) etwa im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr eine Scheibe und ein Fenster des Hauses in der Straße Hegstrauch.

Dank zeitnaher Verständigung der Polizei und einer Ortungsmöglichkeit durch den Handybesitzer ergaben sich Hinweise darauf, dass sich das Mobiltelefon in der Gießener Innenstadt bewegt. Zivile Kräfte der Kriminalpolizei nahmen daraufhin die Fahndung auf. Den Einsatzkräften fiel gegen 19.40 Uhr eine Person im Bereich des Stadttheaters auf. Bei der folgenden Personenkontrolle fanden sie das kurz zuvor gestohlene Handy und weitere geklaute Gegenstände bei der Durchsuchung des Verdächtigen. Der 27-Jährige musste mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler den Festgenommenen am nächsten Tag beim Amtsgericht Gießen vor. Der zuständige Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen.

Die Einsatzkräfte lieferten den Wohnsitzlosen daher in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Polizei bietet im Rahmen der hessenweiten Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" kostenlose Beratung und Informationen an. Für weitere Informationen um das Thema stehen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zur Verfügung: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen Nützliche Informationen erhalten Interessierte zudem unter www.polizei-beratung.de.

Lollar: Einbruch in Schule

Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einer Schule in der Ostendstraße. Er drang gestern in das Bürogebäude und Cafe ein. Dazu zerstörte er mehrere Fensterscheiben. Ob der Einbrecher Beute machte, ist noch unklar. Der verursachte Schaden muss noch beziffert werden, dürfte aber mindestens im unteren vierstelligen Eurobereich liegen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat gestern zwischen 2.30 Uhr und 10.10 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Bereich der Schule aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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