Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwei Container aufgebrochen + Nach "Spiegelunfall" geflüchtet +

Giessen (ots)

Karben: Zwei Container aufgebrochen

In Petterweil kam es in der Nacht von Freitag (19.06.2026) auf Samstag (20.06.2026) zu zwei Einbrüchen. Im Fuldaer Weg brachen die Täter zwischen 23:50 Uhr und 02:20 Uhr einen Container auf und durchsuchten diesen. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang nicht bekannt. In der Sauerbornstraße öffneten die Unbekannten einen weiteren Container gewaltsam. Hier ließen sie eine Geldkassette mitgehen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Ortenberg: Nach "Spiegelunfall" geflüchtet

Zu einem Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag (19.06.2026) gegen 17:15 Uhr bei Eckartshausen. Ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg war mit seinem Mercedes-Lkw auf der L 3195 von Eckartshausen kommend in Richtung Calbach unterwegs. Ein entgegenkommender weißer Kleinbus geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass es zum Kontakt der beiden Außenspiegel kam. Der weiße Kleinbus setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Eckartshausen fort. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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