PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone - Polizei sucht Passant und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Samstag, 18.07.2026 gegen 18.20 Uhr eine Auseinandersetzung in der Fußgängerzone/ Karl-Fürstenberg-Straße. Vor Ort konnte eruiert werden, dass zuvor ein 33 Jahre alter Mann in der Fußgängerzone herumgepöbelt und umhergeschrien haben soll. Daraufhin soll es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Passanten gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Der 33-jährige konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Gesucht wird der männliche Passant. Er soll kurze graue Haare gehabt haben, rund 175 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt sein. Er trug ein Cap, eine kurze blaue Hose und ein helles Hemd. Dieser entfernte sich fußläufig in Richtung Oberrheinplatz. Der unbekannte Passant und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:31

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Hundehalterin von weißem Schäferhund gesucht

    Freiburg (ots) - Bereits mehrfach soll es zu brenzligen Situationen mit einem weißen Schäferhund im Bereich Rührberg gekommen sein. So auch am Sonntag, 19.07.2026 gegen 11.30 Uhr auf dem Waldweg hinter dem Wanderparklatz am Rührberg. Auf diesem ging eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Hund laufen. Dabei kamen ihr zwei Frauen mit ihren beiden Hunden entgegen. Der ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:03

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Blitzeinschlag verursacht hohen Sachschaden

    Freiburg (ots) - Aufgrund eines am Samstagmittag, 18.07.2026, kurz vor 15:00 Uhr vorherrschenden Gewitters im Freiburger Stadtgebiet schlug ein Blitz in einen Baum in der Burgunder Straße im Stadtteil Herdern ein. Durch den Blitzeinschlag wurde der Baum gespalten. Herabstürzende Teile des Baumes waren daraufhin auf eine dort befindliche Kinderbetreuungseinrichtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren