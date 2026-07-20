Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone - Polizei sucht Passant und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Samstag, 18.07.2026 gegen 18.20 Uhr eine Auseinandersetzung in der Fußgängerzone/ Karl-Fürstenberg-Straße. Vor Ort konnte eruiert werden, dass zuvor ein 33 Jahre alter Mann in der Fußgängerzone herumgepöbelt und umhergeschrien haben soll. Daraufhin soll es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Passanten gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Der 33-jährige konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Gesucht wird der männliche Passant. Er soll kurze graue Haare gehabt haben, rund 175 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt sein. Er trug ein Cap, eine kurze blaue Hose und ein helles Hemd. Dieser entfernte sich fußläufig in Richtung Oberrheinplatz. Der unbekannte Passant und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

md/ce

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