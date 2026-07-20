Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Hundehalterin von weißem Schäferhund gesucht

Freiburg (ots)

Bereits mehrfach soll es zu brenzligen Situationen mit einem weißen Schäferhund im Bereich Rührberg gekommen sein. So auch am Sonntag, 19.07.2026 gegen 11.30 Uhr auf dem Waldweg hinter dem Wanderparklatz am Rührberg. Auf diesem ging eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Hund laufen. Dabei kamen ihr zwei Frauen mit ihren beiden Hunden entgegen. Der weiße Schäferhund rannte auf die 27-Jährige und ihren Hund zu. Um ihren Hund zu schützen stellte sie sich zwischen die Hunde und hielt den Schäferhund am Halsband fest. Dabei wurde sie vom Schäferhund mit den Krallen am Arm gekratzt und erlitt oberflächliche Schürfwunden. Es sollen sich in der Vergangenheit bereits ähnliche Situationen mit der Hundebesitzerin und ihrem Schäferhund, mit weiteren Spaziergängern ereignet haben. Daher sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) die Hundebesitzerin und weitere Zeugen. Die Hundebesitzerin soll rote Haare haben und zirka 60 Jahre alt sein. Sie wurde von einer blonden Frau mit Hund begleitet. Eine größere Wandergruppe sowie eine Familie mit Kinderwagen, welche zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls auf dem Weg unterwegs waren, sollen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein. Die Hundebesitzerin und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der oben genannten Nummer zu melden.

md/ce

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