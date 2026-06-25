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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebin erbeutet Goldkette

Ludwigsburg (ots)

Eine 45 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch (24.06.2026) zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr im Bereich des Elefantenbrückle im Stadtteil Sindelfingen Goldberg Opfer von Trickdieben.

Sie ging dort spazieren, als sie aus einem schwarzen Fahrzeug heraus von einem Mann und einer Frau angesprochen wurde. Das Pärchen gab an, aus Dubai zu kommen und das Krankenhaus zu suchen, da die Mutter krank sei.

Als Dank für die Hilfe umarmte die Diebin die 45-Jährige, hielt ihr eine Kette an den Hals und gab ihr 15 Euro. Als die Frau das Geld zurückgeben wollte, fuhr das Pärchen davon.

Erst kurz darauf bemerkte sie, dass ihre eigene Kette im Wert von circa 2.000 EUR gestohlen worden war.

Beide Personen wurden als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit braunem Haar beschrieben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel.: 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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