Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.07.2026, wurden kurz nach 21:15 Uhr mehrere Polizeistreifen zu einem Aufenthaltsplatz für Suchtkranke in der Stefan-Meier-Straße gerufen. Grund sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gewesen, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll.

Mehrere Funkstreifenwagen verlegten daraufhin an die Einsatzörtlichkeit und konnten dort zunächst zwei verletzte Personen sowie mehrere Unbeteiligte antreffen.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme hatte sich herausgestellt, dass zwei Männer im Alter von 18 und 35 laut deren Angaben zuvor bereits im Colombipark von einer unbekannten Person angegriffen worden sein sollen. Dabei habe einer der beiden Männer auch augenscheinliche Schnittverletzungen durch eine unbekannte Waffe erlitten. Beide Personen hätten sich anschließend zu dem Aufenthaltsplatz in der Stefan-Meier-Straße begeben.

Der 35-jährige Geschädigte zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften der Polizei zunächst unkooperativ und habe im weiteren Verlauf der Maßnahmen mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte tätlich angegriffen. Bei der anschließenden Festnahme habe sich der Mann widersetzt und die Einsatzkräfte beleidigt.

Die beiden Geschädigten mussten aufgrund des angeblichen Vorfalls am Colombipark durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in Freiburger Kliniken transportiert werden. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamte blieben unverletzt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Außerdem wurde nun gegen den 35 Jahre alten ursprünglichen Geschädigten ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

Da der Tatablauf aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten nicht geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, welche den Vorfall im Colombipark und/ oder die späteren Umstände am Aufenthaltsplatz in der Stefan-Meier-Straße beobachten konnten oder Angaben zum unbekannten Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761/8824221 entgegengenommen.

ak

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