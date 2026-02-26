Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

Wipperdorf (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, zu Dienstag, 9 Uhr, in ein Sportlerheim in der Bleicheröder Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Anschließend durchsuchten die Täter das Gebäude und entwendeten einen Laptop. Der Wert des Beuteguts wird auf einen niedrigen Betrag beziffert. Der Sachschaden hingegen ist um ein Vielfaches höher und beläuft sich schätzungsweise auf einhundert Euro. Nach begangener Tat entfernten sich die Täter mit dem Beutegut unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 0361/ 960 zu melden.

Aktenzeichen: 0049076

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell